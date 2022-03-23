وزير الشؤون الإسلامية يبدأ زيارة رسمية لجمهورية إندونيسيا.. غداً

يبدأ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، غد الخميس، زيارة رسمية لجمهورية إندونيسيا تستمر عدة أيام؛ تلبية للدعوة الموجّهة له من وزير الشؤون الدينية الإندونيسي؛ لبحث أوجه التعاون في مجالات العمل الإسلامي المشترك.
ويتضمن برنامج الزيارة عدداً من اللقاءات رفيعة المستوى مع قيادات سياسية وإسلامية، إلى جانب تشريفه الحفل الختامي لمسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز ــ رحمه الله ــ في دورتها الـ 14 التي تقام بالعاصمة جاكرتا، بجانب زيارة عددٍ من الجامعات والجمعيات الإسلامية، والمساجد؛ للاطلاع على أنشطتها وبرامجها.
تأتي هذه الزيارة تنفيذاً للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظهما الله ــ، بهدف تعزيز التواصل مع العلماء والعاملين في مجالات العمل الإسلامي في إطار الجهور المتواصلة لنشر الإسلام الوسطي المعتدل، وتعزيز شراكة المملكة مع نظيراتها بدول العالم، تأكيداً على رسالتها في خدمة الإسلام والمسلمين وفق منهج الوسطية والاعتدال.