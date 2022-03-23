وزير الشؤون الإسلامية يبدأ زيارة رسمية لجمهورية إندونيسيا.. غداً

تأتي هذه الزيارة تنفيذاً للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظهما الله ــ، بهدف تعزيز التواصل مع العلماء والعاملين في مجالات العمل الإسلامي في إطار الجهور المتواصلة لنشر الإسلام الوسطي المعتدل، وتعزيز شراكة المملكة مع نظيراتها بدول العالم، تأكيداً على رسالتها في خدمة الإسلام والمسلمين وفق منهج الوسطية والاعتدال.