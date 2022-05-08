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وزير الشؤون الإسلامية يتلقى شكر وزير المالية لتميز الوزارة في كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

"الوزارة" حصدت شهادة التميز في كفاءة الإنفاق العام الماضي 2021م ممثلة بهيئة كفاءة الإنفاق
وزير الشؤون الإسلامية يتلقى شكر وزير المالية لتميز الوزارة في كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية
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تلقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ خطاب شكر وتقدير من وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية محمد بن عبدالله الجدعان نظير الجهود المبذولة من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وتميزها في العمل على تحديد وتوثيق المبادرات لرفع كفاءة الإنفاق وتطبيق كافة المعايير الخاصة بالإنفاق الحكومي.

كما قدم الجدعان شكره الخاص للوزير آل الشيخ، ولرئيس وأعضاء فرق كفاءة الإنفاق بالوزارة على ما يقومون بن من أعمال، متأملاً أن تستمر الوزارة بالعمل على تحسين ممارسات كفاءة الإنفاق لتكون نموذجاً يحتذى به بين مختلف الجهات الحكومية تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حصدت شهادة التميز في كفاءة الإنفاق خلال العام الماضي 2021م، من وزارة المالية ممثلة بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية نظير تميزها وتطبيقها لكافة المعايير الخاصة بالإنفاق الحكومي، وتحقيق جودة المشروعات والأصول والمرافق وتخطيط البنية التحتية للبرامج والمبادرات والعمليات الممولة من الميزانية.

وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
وزير المالية
محمد بن عبدالله الجدعان
عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ

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