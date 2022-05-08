وزير الشؤون الإسلامية يتلقى شكر وزير المالية لتميز الوزارة في كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

كما قدم الجدعان شكره الخاص للوزير آل الشيخ، ولرئيس وأعضاء فرق كفاءة الإنفاق بالوزارة على ما يقومون بن من أعمال، متأملاً أن تستمر الوزارة بالعمل على تحسين ممارسات كفاءة الإنفاق لتكون نموذجاً يحتذى به بين مختلف الجهات الحكومية تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.