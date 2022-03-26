وزير الشؤون الإسلامية يدشن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين

دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، برنامج خادم الحرمين الشريفين‏ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- لتفطير الصائمين والذي تنفذه الوزارة في ٣٤ دولة، وذلك بالتنسيق مع سفارات المملكة في الدول المعنية، حيث يتجاوز عدد المستفيدين من هذا البرنامج أكثر من ١،١٦٠،٠٠٠ مليون ومئة وستين ألف شخص.