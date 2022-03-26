وزير الشؤون الإسلامية يدشن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين

دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- لتفطير الصائمين والذي تنفذه الوزارة في ٣٤ دولة، وذلك بالتنسيق مع سفارات المملكة في الدول المعنية، حيث يتجاوز عدد المستفيدين من هذا البرنامج أكثر من ١،١٦٠،٠٠٠ مليون ومئة وستين ألف شخص.
وبهذه المناسبة رفع الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الشكر والثناء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، على دعمهما المستمر والسخي لإقامة مثل هذه المشاريع الخيرية التي تصب في خدمة الإسلام والمسلمين في شتى مشارق الأرض ومغاربها و التي تُعد لبنة من لبنات الخير المتعددة التي تقدمها القيادة الرشيدة، وخاصة في شهر رمضان المبارك.
وأشار إلى أن البرنامج سينفذ وفق الأنظمة المعمول بها في تلك البلاد لاسيما مع استمرار جائحة كورونا، حيث تلتزم الوزارة بكل المتطلبات التي تحفظ للمستفيدين صحتهم وسلامتهم.
يشار إلى أن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين من البرامج والمشاريع الخيرية التي تنفذها الوزارة في شهر رمضان، ويحظى بتقدير كبير وإشادة واسعة من مختلف الجمعيات الخيرية والمشيخات الإسلامية بدول العالم.