وزير الشؤون الإسلامية يدشن تطبيق "رُشد" الإلكتروني

وبيّن أن هذه الوسائل التي تعنى بها الوزارة والبرامج والمعلومات التي ولله الحمد أخذت بكثير منها الوزارة، في ظل الدعم منقطع النظير من القيادة الحكيمة، وكذلك ما يقوم به منسوبي الوزارة من أبناء الوطن من أعمال جيدة في مجالات شتى ومنها مجال التقنية والحواسيب وغيرها.