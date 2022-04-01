وزير الشؤون الإسلامية يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بحلول شهر رمضان المبارك

رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، التهنئة المقرونة بصادق الدعاء وخالصه إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله العلي القدير أن يعينهما على كل خير، وأن يتقبل منهما الصيام والقيام، وأن يجزيهما كل خير على ما يقدمانه للأمتين العربية والإسلامية من خير، وأن يديم على المملكة تقدمها ورقيها وازدهارها.