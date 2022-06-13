وزير الشؤون الإسلامية يطلق مبادرة "البرنامج الوطني لتعزيز قيم الوسطية والتسامح"

ويأتي ذلك في إطار اهتمامه بهذه المبادرة والإشراف عليها منذ بدايتها، وافتتح الاجتماع بكلمة توجيهية من الوزير أكد فيها على الجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة الرشيدة في نشر المنهج الوسطي المعتدل، وجهود الوزارة في تعزيز قيم الوسطية والتسامح والتعايش ومحاربة الأفكار المتطرفة والجماعات الإرهابية ودور الوزارة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال هذه المبادرة.