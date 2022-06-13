وزير الشؤون الإسلامية يطلق مبادرة "البرنامج الوطني لتعزيز قيم الوسطية والتسامح"

ترأس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالرياض اجتماع إطلاق مشروع دراسة مبادرة "البرنامج الوطني لتعزيز قيم الوسطية والتسامح" الذي تنفذه الوزارة مع معهد التنمية والخدمات الاستشارية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.
ويأتي ذلك في إطار اهتمامه بهذه المبادرة والإشراف عليها منذ بدايتها، وافتتح الاجتماع بكلمة توجيهية من الوزير أكد فيها على الجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة الرشيدة في نشر المنهج الوسطي المعتدل، وجهود الوزارة في تعزيز قيم الوسطية والتسامح والتعايش ومحاربة الأفكار المتطرفة والجماعات الإرهابية ودور الوزارة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال هذه المبادرة.
وتم خلال الاجتماع تقديم عرض افتتاحي لمشروع دراسة مبادرة البرنامج الوطني لتعزيز قيم الوسطية والتسامح التي ترتبط بأهم الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، بتعزيز القيم الإسلامية وقيم الوسطية والتسامح، كما تم استعراض الخطة التفصيلية للدراسة التي تتضمن تقييم الوضع الراهن والاستفادة من أفضل الممارسات المثلى وتقييم المشروعات والمبادرات وحوكمة الدراسة والخطة الزمنية للتنفيذ.
وحضر الاجتماع من جانب الوزارة وكيل الوزارة للتخطيط والتحول الرقمي الدكتورة ليلى بنت حمد القاسم، وعدد من وكلاء الوزارة ومديري العموم، كما حضره من جانب جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، مديرة معهد التنمية والخدمات الاستشارية الدكتورة مشاعل المطيري، وعدد من المسؤولين بالمعهد.