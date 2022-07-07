وزير الشؤون الإسلامية يفتتح معرض "واحات" لاستعراض مشاريع الوزارة التقنية والخدمية في موسم الحج

افتتح معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ مساء يوم أمس الأربعاء "معرض واحات"، الذي تنظمه الوزارة ممثلة الأمانة العامة للمعارض والمؤتمرات برعاية شركتي إتقان العقارية والراجحي الاستثمارية في فندق الشيراتون بحي النسيم بمكة المكرمة حيث يهدف المعرض لاستعراض المشاريع التقنية التي وظفتها الوزارة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1443هـ ويفتح أبوابه يومياُ من الساعة الثامنة صباحاُ وحتى الثانية عشر ليلاً.