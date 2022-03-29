وزير الشؤون الإسلامية يلتقي إمام وخطيب جامع الاستقلال بجاكرتا

وفي بداية اللقاء، رحّب الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بضيفه، مقدمًا له الشكر على زيارته، ومشيدًا بما شاهده -خلال زيارته لجامع الاستقلال- من تنظيم ونظافة وتعامل منسوبيه الراقي، والعناية بالمصلين في هذا الصرح الإسلامي الكبير.. مشددًا -خلال اللقاء- على أهمية الدور الذي يضطلع به الدعاة؛ من الدعوة للالتزام بالمنهج الوسطي المعتدل الموافق لكتاب الله وسنة رسوله، ووفق فهم السلف الصالح؛ مؤكدًا عِظَم المسؤولية التي تقع على إمام وخطيب جامع الاستقلال من خلال حماية دين وعقائد الناس في جمهورية إندونيسيا من المتربصين الذين لا يريدون الخير لهذا البلد وشعبه الكريم‏.