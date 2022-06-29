وزير الشؤون الإسلامية يلتقي المبعوثة الأمريكية لرصد ومكافحة معاداة السامية

التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمقر الوزارة في مدينة الرياض، اليوم الأربعاء، المبعوثة الخاصة لرصد ومكافحة معاداة السامية بوزارة الخارجية الأمريكية ديبورا ليبستادت، والوفد المرافق لها الذي يزور المملكة حاليًا.
ورحّب وزير الشؤون الإسلامية، خلال اللقاء، بالضيفة والوفد المرافق لها، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبالمتابعة الحثيثة من سمو سيدي ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- تحمل لواء الإسلام، وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين، ونشر منهج الوسطية والاعتدال، وتنقية الإسلام مما علق فيه من شبهات بسبب الفهم الخاطئ لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية والتي يروج لها بعض الجماعات المتطرفة.
كما تطرق خلال اللقاء إلى جهود وزارة الشؤون الإسلامية لخدمة الإسلام والمسلمين بالخارج، ونشر مبادئ الوسطية والاعتدال والتسامح، والتصدي للغلو والتطرف والكراهية.
من جانبها، أكدت المبعوث الخاص لرصد ومكافحة معاداة السامية بوزارة الخارجية الأمريكية ديبورا ليبستادت، في تصريحات لها عقب اللقاء، أن جهود المملكة العربية السعودية في نشر التسامح ومحاربة التطرف والغلو جهود عظيمة، مشيدة بما تقوم به الآن من تغيير واضح وظاهر للعالم أجمع.
وقالت: "إن التحول الذي نراه في المملكة وهو تحول ظاهر في كل شيء، ويمكننا القول إن ذلك مثل دولتنا نسعى أيضًا إلى التحسين والتغيير ونسعى دائمًا أن نكون ممن يحدثون التغيير وذلك مدعاة للأمل".
كما قالت إن "الدين الإسلامي يتشارك مع ديانتها اليهودية والديانات الأخرى في المساواة والعيش".
وأثنت "ديبورا" بالجهود التي يبذلها الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في نشر الوسطية والاعتدال والتسامح، والتصدي للتطرف ونبذ الإرهاب، والتي قرأت عنها كثيرًا وكانت نتائجها واضحة وملموسة.
وأبدت المبعوثة الأمريكية، إعجابها بالتطور الذي تشهده المملكة في المجالات كافة، معبرة عن تقديرها العميق للحفاوة وكرم الضيافة الذي يتمتع به الشعب السعودي والتي شاهدتها خلال زيارتها الحالية.