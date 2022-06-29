وزير الشؤون الإسلامية يلتقي المبعوثة الأمريكية لرصد ومكافحة معاداة السامية

ورحّب وزير الشؤون الإسلامية، خلال اللقاء، بالضيفة والوفد المرافق لها، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبالمتابعة الحثيثة من سمو سيدي ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- تحمل لواء الإسلام، وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين، ونشر منهج الوسطية والاعتدال، وتنقية الإسلام مما علق فيه من شبهات بسبب الفهم الخاطئ لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية والتي يروج لها بعض الجماعات المتطرفة.