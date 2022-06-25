وزير الشؤون الإسلامية ينعى إمام مسجد القبلتين والحرم النبوي

نعى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إمام مسجد القبلتين والحرم النبوي الشيخ محمود خليل القارئ، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت، بالمدينة المنورة بعد معاناته مع المرض، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.