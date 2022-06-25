وزير الشؤون الإسلامية ينعى إمام مسجد القبلتين والحرم النبوي

نعى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إمام مسجد القبلتين والحرم النبوي الشيخ محمود خليل القارئ، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت، بالمدينة المنورة بعد معاناته مع المرض، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.
وقال الوزير "آل الشيخ" في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر: "تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة الشيخ محمود خليل القارئ، إمام مسجد القبلتين والحرم النبوي المكلف، رحمه الله رحمة واسعة وغفر له، وجزاه كل خير بما قدم".
وأضاف "آل الشيخ": "ونقدّم العزاء الصادق والمواساة لأسرته ومحبيه"، مختتمًا تغريدته بقوله: "ونسأل الله أن يلهم الجميع الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".