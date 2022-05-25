‬وزير الشؤون البلدية يُطلق فعاليات "معرض مسكن العقاري".. غدًا

يرعى وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، غدًا، انطلاق النسخة الأولى من معرض مسكن العقاري، الذي سيقام خلال الفترة من 26 إلى 29 مايو 2022، في واجهة الرياض، بمشاركة العديد من الخبراء والمختصين والمهتمين بالشأن العقاري والمطورين العقاريين والجهات التمويلية.
ويهدف المعرض إلى توفير تجربة سكنية متكاملة للأسر السعودية، عبر إتاحة آلاف المنتجات السكنية في الرياض لمختلف الجهات التمويلية وشركات قطاع التطوير العقاري بأسعار تنافسية وتصاميم هندسية حديثة.
ويهدف إلى تكامل الجهات في تعزيز مستقبل القطاع العقاري ومشاريع التطوير السكنية؛ إسهامًا في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- لرفع نسبة التملك للمساكن إلى 70%.
ويسهم كذلك في جمع الجهات والبرامج ذات العلاقة في تطوير القطاع العقاري لطرح أفضل الحلول السكنية والتمويلية.
ويستعرض معرض مسكن العقاري أفضل الخيارات للمستفيدين من خلال عروض تمويلية من البنوك والجهات التمويلية، وذلك لتسهيل إجراءات تملك المسكن للمواطن وزيادة المعروض العقاري خاصة في مدينة الرياض، كما سيشهد المعرض توقيع عدد من الشراكات والاتفاقيات في قطاع التطوير العقاري.
ويشارك في المعرض عدد من شركات التطوير العقاري والمؤسسات والجهات التمويلية والقطاعات والجهات المختلفة ذات العلاقة بالشأن العقاري، وسيشهد عرض عدد من المنتجات العقارية المتنوعة، وسيتمكن الزوار من الاطلاع عليها، والتعرف على برامج وحلول التملك السكني.