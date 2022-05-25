‬وزير الشؤون البلدية يُطلق فعاليات "معرض مسكن العقاري".. غدًا

يرعى وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، غدًا، انطلاق النسخة الأولى من معرض مسكن العقاري، الذي سيقام خلال الفترة من 26 إلى 29 مايو 2022، في واجهة الرياض، بمشاركة العديد من الخبراء والمختصين والمهتمين بالشأن العقاري والمطورين العقاريين والجهات التمويلية.