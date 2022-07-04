وزير الشؤون الدينية الباكستاني: العالَم الإسلامي يثمن الدور الريادي للمملكة

جاء ذلك خلال مشاركته أمس في أعمال ندوة الحج الكبرى في نسختها الـ46 للعام الجاري، التي نظّمتها وزارة الحج والعمرة، بعنوان "الحج ما بعد الجائحة.. نسك وعناية"، بمكة المكرمة.