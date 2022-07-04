وزير الشؤون الدينية الباكستاني: العالَم الإسلامي يثمن الدور الريادي للمملكة

أكد وزير الشؤون الدينية الباكستاني المفتي عبدالشكور سردار خان، أن العالم الإسلامي بأكمله يثمّن الدور الريادي للمملكة العربية السعودية ودعمها المالي المستمر للدول الإسلامية الأضعف اقتصاديًّا.
جاء ذلك خلال مشاركته أمس في أعمال ندوة الحج الكبرى في نسختها الـ46 للعام الجاري، التي نظّمتها وزارة الحج والعمرة، بعنوان "الحج ما بعد الجائحة.. نسك وعناية"، بمكة المكرمة.
وبيّن "خان" أن الحج يُعتبر انعكاسًا كبيرًا لوحدة الأمة الإسلامية مع تمثيل العالم الإسلامي بأسره.
وأشاد بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين؛ لاستئناف مناسك الحج بعد عامين من القيود التي صاحبت جائحة فيروس كورونا.
وأشار الوزير الباكستاني إلى أن حكومة المملكة استخدمت تقنية المعلومات بكفاءة لترتيبات الحج هذا العام؛ بما في ذلك تطبيق الهاتف المحمول والتأشيرة الإلكترونية لراحة الحجاج.