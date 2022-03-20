وزير الشؤون الدينية بغينيا يشيد بجهود المملكة في الارتقاء بالشباب

أثنى وزير الشؤون الدينية بغينيا، كرامو جاوارا، على جهود المملكة العربية السعودية، من خلال الندوة العالمية للشباب الإسلامي ونشاطاتها المتميزة في مختلف الميادين. كما أشاد "جاوارا"، بدور "الندوة" الفعال في تأهيل الشباب والارتقاء بقدراتهم.
جاء ذلك، لدى مشاركته ممثلاً عن رئيس بلاده، في افتتاح أحد المساجد الذي أنشأته الندوة العالمية في العاصمة كوناكري.
وقال، إن الندوة من أكثر المؤسسات مساعدة للوزارة على تحقيق أهدافها في البرامج الإنشائية من بناء المساجد والمراكز التنموية وحفر الآبار وكفالة الأيتام والأئمة والدعاة والمعلمين.
ونوه بآثارها المحورية في المجتمع الغيني، مؤكداً أن الوزارة على استعداد دائم لمواكبة أنشطة مكتب الندوة في غينيا ودعم مساعيه لخدمة كل شرائح المجتمع.
من جهته، ثمن مدير مكتب الندوة، بالعطاء السخي للمملكة، حكومة وشعباً في تنفيذ الأنشطة والبرامج التي تنهض بالمجتمع الغيني وإسهامها الدؤوب في دعم جهود الندوة العالمية، وما تقدمه تلبية لاحتياجات المجتمعات حول العالم.