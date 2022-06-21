وزير الشباب المصري: تعاون أكبر مع المملكة في المجالين الشبابي والرياضي

أكد وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء هي زيارة ستكون لها ثمارها الكبيرة والعظيمة ليس فقط لصالح الشعبين الشقيقين، لكنها ستفيد الأمتين العربية والإسلامية، الأمر الذي يعكس الدور الكبير للمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودورهما المحوري تجاه كل القضايا في المنطقة.