وزير الشباب المصري: تعاون أكبر مع المملكة في المجالين الشبابي والرياضي

أكد وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء هي زيارة ستكون لها ثمارها الكبيرة والعظيمة ليس فقط لصالح الشعبين الشقيقين، لكنها ستفيد الأمتين العربية والإسلامية، الأمر الذي يعكس الدور الكبير للمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودورهما المحوري تجاه كل القضايا في المنطقة.
وقال الدكتور أشرف صبحي: إن المملكة ومصر تربطهما علاقات قوية تاريخية ممتدة مبنية على الصداقة والأخوة والحب بين الشعبين الشقيقين، منوهاً بأن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية دائماً ما يؤكد على عمق العلاقات القوية بين البلدين.
وثمّن "صبحي" حجم التعاون الكبير بين المملكة ومصر على الصعيدين الشبابي والرياضي، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من التعاون بين الجانبين من خلال البرامج والأنشطة والمشروعات المشتركة التي سيستفيد منها الشباب العربي كافة.