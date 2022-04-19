وزير الصحة الأوزبكي يزور مستشفى د.سليمان الحبيب بالسويدي

جدير بالذكر أن مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية، حصلت على المركز الأول كأقوى مقدم رعاية صحية تأثيراً في الشرق الأوسط، وفقاً لتصنيف مجلة Forbes للعام 2022، بفضل ما تمتلكه من خبرات إدارية متراكمة، وقدرات هائلة في تصميم وتطوير وإدارة وتشغيل المشروعات الصحية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى حصولها على عددٍ كبير من شهادات الاعتماد المحلية والدولية.