وزير الصحة الأوزبكي يزور مستشفى د.سليمان الحبيب بالسويدي

قام وزير الصحة في جمهورية أوزباكستان بهزود موساييف والوفد المرافق له، بزيارة لمستشفى د.سليمان الحبيب بالسويدي، وكان في استقبالهم ناصر بن محمد الحقباني الرئيس التنفيذي للمجموعة وعدد من مسؤولي مجموعة د.سليمان الحبيب الطبية.
وتباحث الجانبان خلال اللقاء عدداً من المواضيع المهمة ذات الصلة، شملت إدارة وتشغيل المستشفيات، والتقنيات الرقمية الصحية، والمجالات التعليمية والتدريبية.
عقب ذلك، قام الوزير الأوزبكي والوفد المرافق بزيارة لأقسام ومرافق المستشفى، شملت أقسام القلب والأسنان والطوارئ، والمختبر والأشعة والعناية المركزة، بالإضافة إلى مركز القيادة والتحكم للعناية المركزة Tele ICU ، والذي يعدّ الأكبر من نوعه على مستوى العالم وفقاً لموسوعة غينيس.
واطلع الوزير والوفد على الجاهزية العالية للفريق الإسعافي، وما يتمتع به من تجهيزات متقدمة في التعامل مع مختلف الحالات الحرجة، وكذلك مركز الأشعة التفاعلي Tele Radiology الذي يتم من خلاله تقديم التشخيص الدقيق وفقاً لتقنيات هي الأحدث من نوعها، والتي تمنح المرضى الأمان والراحة أثناء إجراء الفحوصات.
وفي ختام الزيارة، أبدى الوزير إعجابه الشديد بما شاهده من إمكانيات وتجهيزات عالية المستوى بالمستشفى، والتي تقدم مفهوماً مختلفاً للرعاية الصحية الرقمية، كما أشاد بالخدمات المتميزة والتقنية لأقسام المختبرات والأشعة والقلب والطوارئ، والتي ستمكنه من تقديم أفضل خدمات الرعاية الطبية.
جدير بالذكر أن مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية، حصلت على المركز الأول كأقوى مقدم رعاية صحية تأثيراً في الشرق الأوسط، وفقاً لتصنيف مجلة Forbes للعام 2022، بفضل ما تمتلكه من خبرات إدارية متراكمة، وقدرات هائلة في تصميم وتطوير وإدارة وتشغيل المشروعات الصحية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى حصولها على عددٍ كبير من شهادات الاعتماد المحلية والدولية.