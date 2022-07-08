وزير الصحة: لا يوجد حتى الآن أي تفشٍّ لكورونا في الحج

وأوضح الدكتور هاني جوخدار أنه من خلال غرفة القيادة والتحكم في وزارة الصحة، تستطيع مراقبة كل الأعمال في جميع المنشآت الصحية، والتعامل مع أنظمة المستشفيات والمراكز الصحية بمنطقة المشاعر والعاصمة المقدسة والمدينة المنورة وجدة والطائف والباحة، واتخاذ قرارات إعادة توزيع المنومين تكتيكيًّا أو حسب الحاجة المرضية بداية من الأسرة الشاغرة والمؤشرات الصحية، وتوزيع الحالات المرضية في منطقة المشاعر، ونهايةً بكل الإمدادات التي تصل إلى المرضى كالفحوصات والدواء وغيرها؛ حيث تعد غرفة التحكم مركزًا لرصد مؤشرات الحالة الصحية والإنذار المبكر والتوجيه والمتابعة للقرارات الصحية؛ من خلال شبكة معلومات واتصالات متقدمة، وتحليل للبيانات على مدار الساعة بكوادر سعودية مؤهلة؛ حيث تضم غرفة التحكم شاشات متعددة ومختلفة الأعمال تعمل لتوضيح حالات المستشفيات، ومواقع تنقلات سيارات الإسعاف، ومهابط الإخلاء الطبي ومراقبة ومتابعة منصات ومؤشرات مختلفة.