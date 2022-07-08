وزير الصحة: لا يوجد حتى الآن أي تفشٍّ لكورونا في الحج

قال وزير الصحة فهد الجلاجل إنه لم يتم تسجيل حالات عالية للإصابة بضربات الشمس في يوم عرفة.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية: لا يوجد حتى الآن أي تفشٍّ لكورونا في الحج، والحالات الموجودة في العنايات المركزة بالمشاعر قليلة جدًّا.
وفي وقت سابق أكد وكيل وزارة الصحة (للصحة العامة) رئيس لجان الحج التحضيرية الدكتور هاني جوخدار أن متابعة الأمراض الوبائية والمعدية يتم بنظام مراقبة دقيق لرصد انتشار هذه الأمراض واستشراف أي إنذار صحي مبكر لأحداث تتطلب التدخل السريع والمساندة والاستكشاف الميداني، بالعمل والحفاظ على عدم انتقال وتفشي هذه الأمراض بين حشود حجاج بيت الله الحرام؛ حيث تحتفظ وزارة الصحة -كأحد أقوى الأنظمة في العالم التي تحافظ على سلامة الحشود- بقوة الرصد والمتابعة التي تمتلكها لمناطق الأمراض الوبائية.
وأوضح الدكتور هاني جوخدار أنه من خلال غرفة القيادة والتحكم في وزارة الصحة، تستطيع مراقبة كل الأعمال في جميع المنشآت الصحية، والتعامل مع أنظمة المستشفيات والمراكز الصحية بمنطقة المشاعر والعاصمة المقدسة والمدينة المنورة وجدة والطائف والباحة، واتخاذ قرارات إعادة توزيع المنومين تكتيكيًّا أو حسب الحاجة المرضية بداية من الأسرة الشاغرة والمؤشرات الصحية، وتوزيع الحالات المرضية في منطقة المشاعر، ونهايةً بكل الإمدادات التي تصل إلى المرضى كالفحوصات والدواء وغيرها؛ حيث تعد غرفة التحكم مركزًا لرصد مؤشرات الحالة الصحية والإنذار المبكر والتوجيه والمتابعة للقرارات الصحية؛ من خلال شبكة معلومات واتصالات متقدمة، وتحليل للبيانات على مدار الساعة بكوادر سعودية مؤهلة؛ حيث تضم غرفة التحكم شاشات متعددة ومختلفة الأعمال تعمل لتوضيح حالات المستشفيات، ومواقع تنقلات سيارات الإسعاف، ومهابط الإخلاء الطبي ومراقبة ومتابعة منصات ومؤشرات مختلفة.