وزير الصحة يتفقد جاهزية المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة

يُذكر أن "الصحة" جهّزت خلال موسم حج هذا العام 25 مستشفى، و156 مركزًا صحيًّا، وزادت سعتها السريرية إلى 5000 سرير في مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، والمدينة المنورة، كما يشارك ممارسون صحيون مؤهلون في تقديم الرعاية الصحية للحجاج، وأعدت نقاط طبية في قطار المشاعر وقطار الحرمين، وكثفت جهودها في المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف كما جهّزت 180 سيارة إسعاف، وهيأت 17 مركز طوارئ على منشأة جسر الجمرات بمشعر منى.