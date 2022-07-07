وزير الصحة يتفقد سير العمل في مستشفى "شرق عرفات" و"قوى الأمن" بمكة والمشاعر المقدسة

واصل وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، جولاته التفقدية على المنظومة الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ حيث زار اليوم الخميس مستشفى شرق عرفات، ومستشفى قوى الأمن، ومقر هيئة الهلال الأحمر السعودي.
بدأ "الجلاجل" جولته بزيارة مستشفى قوى الأمن في العاصمة المقدسة؛ حيث اطلع على سير العمل في عدد من أقسام المستشفى؛ ومنها قسم الطوارئ، إضافة إلى وقوفه على حملة التبرع بالدم التي ينفذها المستشفى، مشيدًا بالتنسيق الكبير بين المنظومة الصحية لخدمة ضيوف الرحمن.
كما زار وزير الصحة مقر الإسناد لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، واطلع خلال زيارته على سير العمل في الهيئة، وجاهزية غرفة العمليات، إضافة إلى اطلاعه على أسطول سيارات الإسعاف الخاصة.
وأشاد "الجلاجل" بالجهود التي تبذلها الهيئة لخدمة المرضى والمصابين، والتنسيق العالي والتعاون بين هيئة الهلال الأحمر السعودي ومنشآت وزارة الصحة التي تهدف لتقديم أفضل الخدمات للمرضى والمصابين.
كما تفقد وزير الصحة مستشفى شرق عرفات، وتفقد أقسام المستشفى واطّلع على سير العمل؛ حيث تم تجهيز المستشفى بـ"236" سريرًا، إضافة إلى "33" غرفة عزل، وغرفتي عمليات، وقسم لغسيل الكلى، وقسم مناظير.
وجهزت "الصحة" قسم الطوارئ في مستشفى شرق عرفات بأسرّة عزل وإنعاش، وضربات شمس، فيما تم تجهيز مختبر المستشفى بأجهزة لعمل جميع الفحوصات اللازمة.