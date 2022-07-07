وزير الصحة يتفقد سير العمل في مستشفى "شرق عرفات" و"قوى الأمن" بمكة والمشاعر المقدسة

بدأ "الجلاجل" جولته بزيارة مستشفى قوى الأمن في العاصمة المقدسة؛ حيث اطلع على سير العمل في عدد من أقسام المستشفى؛ ومنها قسم الطوارئ، إضافة إلى وقوفه على حملة التبرع بالدم التي ينفذها المستشفى، مشيدًا بالتنسيق الكبير بين المنظومة الصحية لخدمة ضيوف الرحمن.