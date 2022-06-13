"وزير الصحة" يشكرُ القيادةَ بعد قرارِ رفعِ الإجراءاتِ والاحترازاتِ الوقائيةِ

وأكد أنَّ المملكةَ قَدَّمَتْ خلال الجائحة دروساً تاريخيةً للعالم أجمع، عنوانُها "الإنسان أولاً" عندما وَجَّهَ خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ بتقديم العلاج لمصابي كورونا مجاناً للمواطنين والمقيمين وحتى المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، دون أي تبعات قانونية، إلى جانب جهود المملكة الإنسانية التي قَدَّمَتْهَا للمصابين في دول عدة، حيث راعت المملكة سلامة الإنسان على هذه الأرض على نحو جعلَ المملكةَ أنموذجاً يُحتذى به في التصدي للجائحة عالمياً، مبيناً أنَّ التاريخَ سيكتبُ أنَّ قيادةَ المملكةِ سَخَّرَتْ إمكاناتِها كافة للمحافظة على صحة الإنسان دون النظر إلى المتغيرات.