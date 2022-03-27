وزير الصحة يكرم الفائزين بجائزة التميز في تجربة المريض

كرّم وزير الصحة المهندس فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، اليوم الأحد، الحاصلين على جائزة التميز في تجربة المريض في دورتها الثالثة لعام 2021م.
حيث حصل على جائزة التميز في مسار القائد المؤثر كل من مدير عام الشؤون الصحية في منطقة نجران، والمدير التنفيذي لمستشفى الموسى التخصصي في المنطقة الشرقية، ومجمع الملك فيصل في الطائف، فيما فاز بجائزة التميز عن مسار القصة الملهمة، كل من مستشفى بدر العام، ومستشفى الملك خالد في نجران، ومستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي في الطائف.
وفي مسار أبطال الصحة فاز بجائزة التميز في تجربة المريض كل من مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية في الخرج، ومستشفى النساء والولادة في الطائف، ومستشفى سراة عبيدة في منطقة عسير، ونال الجائزة في مسار توظيف بيانات صوت المستفيد إدارة تجربة المريض في تجمع حائل الصحي، وإدارة تجربة المريض في مديرية الشؤون الصحية في الحدود الشمالية.
كما كرّم، وزير الصحة الفائزين بجائزة التميز في مسار المجالس الاستشارية المثمرة، وهم: مستشفى الملك خالد في منطقة حائل، وإدارة تجربة المريض في المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة عسير، والإدارة التنفيذية في تجمع الرياض الصحي الأول.
وفي مسار المشاريع التحسينية المتميزة فاز كل من مستشفى شرورة العام في منطقة نجران، ومبادرة وصلني في مستشفى العيون في جدة، ومركز رحمة في مجمع إرادة للصحة النفسية في حائل، ونزل المواساة في تبوك.
وحصل مستشفى البكيرية العام في التجمع الصحي لمنطقة القصيم ومستشفى الأطفال في الطائف على جائزة مسار الرحلات العلاجية الأكثر تأثيراً، فيما حصل على جائزة التميز في مسار أعلى تقييم في برنامج قياس تجربة المريض في رحلة العيادات الخارجية كل من، مستشفى الملك خالد في حفر الباطن، ومركز الوهيبية في حائل، ومركز السكري في مستشفى الملك عبدالله في بيشة في منطقة عسير، ومركز الأمير فيصل بن خالد للقلب في عسير، ومدينة الملك فهد الطبية في الرياض.
وتهدف الجائزة إلى دعم توظيف مفهوم الرعاية الصحية التي ترتكز على الإنسان، وتحفيز مقدمي الرعاية الصحية، والقيادات الصحية على مستوى المملكة، من أجل بناء ثقافة الشراكة مع المستفيدين بغية الوصول إلى تجويد الخدمات، والمساهمة في تعزيز مفهوم تجربة المريض.
وقال مدير عام برنامج مركز تجربة المريض في وزارة الصحة الدكتور تركي الحميداني، في كلمة ألقاها خلال الحفل، "تتنوع الخدمات الصحية، وتتطور وتأخذ أشكالاً كثيرة في ماهيتها وامتيازاتها، وما كان هذا التغيير والتطوير إلا للسعي لتحسين جودة الحياة ورفع قيمة الإنسان، إذ إن الإنسان هو الركيزة الأساسية لتطوير الخدمات الصحية وتقدمها، ولطالما كان المريض وتجربته مناط كثير من الأبحاث والدراسات التي تجعل الاهتمام بتجارب المرضى على رأس اهتمامات الدول التي تسعى للتقدم والتميز".
وأضاف: "نجتمع اليوم في حفل التميز في تجربة المريض في دورته الثالثة، لتقدير المتميزين في مجالات تحسين تجربة المريض في القطاعين الحكومي والخاص، مسلطين الضوء على مسارات تسهم في تعزيز هذا المبدأ لجعل تجربة المريض ورحلته العلاجية على رأس أولوياتنا".
من جهتها قالت مديرة مشروع جائزة التميز في مركز تجربة المريض آيات الغامدي، إنه "تماشياً مع رؤية 2030 والتي تسعى للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لتحقيق جزء أساسي من أهداف الرؤية يتعلق بتحسين جودة وكفاءة الرعاية الصحية، يأتي دور تجربة المريض في تحسين وتطوير مستوى الرعاية الصحية".
وأضافت: "من هذا المبدأ عززنا التميز في الخدمات المقدمة باهتمامنا بنشر ثقافة التعاطف، وتحسين التواصل بين مقدمي الخدمة والمستفيدين مما يؤثر إيجابًا على رضاهم، مشيرة إلى استحداث مسار جديد هذا العام لتقدير أبطال الصحة في مواجهة جائحة كورونا، والتي فاز بها مستشفى عسير المركزي في منطقة عسير".