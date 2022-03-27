وزير الصحة يكرم الفائزين بجائزة التميز في تجربة المريض

وحصل مستشفى البكيرية العام في التجمع الصحي لمنطقة القصيم ومستشفى الأطفال في الطائف على جائزة مسار الرحلات العلاجية الأكثر تأثيراً، فيما حصل على جائزة التميز في مسار أعلى تقييم في برنامج قياس تجربة المريض في رحلة العيادات الخارجية كل من، مستشفى الملك خالد في حفر الباطن، ومركز الوهيبية في حائل، ومركز السكري في مستشفى الملك عبدالله في بيشة في منطقة عسير، ومركز الأمير فيصل بن خالد للقلب في عسير، ومدينة الملك فهد الطبية في الرياض.