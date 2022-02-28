وزير الصناعة والثروة المعدنية يزور ينبع الصناعية ويعقد جلسة لمجلس الإدارة

ترأس وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع، بندر بن إبراهيم الخريف، جلسة مجلس الإدارة التي عُقدت في مدينة ينبع الصناعية، مؤخرًا، بحضور رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان وأعضاء المجلس.

وتخلل برنامج زيارة "الخريف" لمدينة ينبع الصناعية، جولة شملت أبرز معالمها وتجهيزاتها الأساسية والبنية التحتية؛ حيث تَفَقّد مدرسة الموهوبين، ووقف على تجهيزاتها، واستمع لشرح عن أبرز الإنجازات التي حققها طلابها ومعلموها والتجربة الفريدة التي يخوضها التعليم بمدارس الهيئة الملكية في صقل مهارات الموهوبين والبرامج النوعية المقدمة من خلال هذه المدرسة.

واطلع "الخريف" على معرض مجهز يحتوي أبرز الإنجازات التعليمية لمدارس مدينة ينبع الصناعية والمراكز التي حققها أبناؤها الطلاب في المسابقات والجوائز العلمية دوليًّا وإقليميًّا ومحليًّا.

وزار وزير الصناعة مركز الرعاية الصحية المهنية بينبع الصناعية، الذي تم تجهيزه لتقديم الخدمات الصحية المتخصصة عالية الجودة لفئة العاملين بالمؤسسات والشركات الصناعية طبقًا لأعلى معايير الجودة الطبية.

كما شملت جولتُه زيارة مركز العمليات الذكي بالهيئة الملكية بينبع، والذي تم تصميمه وتجهيزه لربط التجهيزات الفنية والتقنية المتخصصة لمراقبة وإدارة مدينة ينبع الصناعية بالمعلومات التي يستمدها من الأجهزة المرتبطة والكاميرات المخصصة لمراقبة السلامة والحركة المرورية وأنظمة إدارة تشغيل وصيانة المدينة، ونظام التحكم في شبكات الري، ونظام إدارة النفايات، وأنظمة الأعمدة الذكية الموزعة بالواجهة البحرية.

واختُتمت الجولة بزيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية لمقر مركز التنمية الصناعية؛ حيث اطلع على المرافق والتجهيزات والبرامج والخدمات المقدمة وآلية الاستفادة منها.

ويُعد المركز مسرعة أعمال لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الصناعيين عبر خدماته وبرامجه.

واختتمت الجولة بتكريم رواد الاختراعات المسجلة دوليًّا باسم الهيئة الملكية بينبع التي تسهم في تطوير استخدامات الطاقة الشمسية والمتجددة.

يشار إلى أن مجلس الإدارة هو من يتولى إصدار القرارات والسياسات واللوائح التي من شأنها تحقيق أهداف تأسيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع.