وزير الصناعة والثروة المعدنية يلتقي عدداً من المستثمرين البريطانيين

التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريِّف خلال زيارته المملكة المتحدة عدداً من المستثمرين البريطانيين، للتأكيد على أهمية تعزيز التواصل مع المملكة للتعرف على الفرص النوعية في قطاعي الصناعة والتعدين، وتجديد الدعوة لمؤتمر التعدين الدولي الذي يُعقد في مدينة الرياض سنوياً.