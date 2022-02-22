وزير الصناعة والثروة المعدنية يهنئ القيادة بمناسبة يوم التأسيس

رفع وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ بمناسبة يوم التأسيس.

وقال:" إن هذه المناسبة التي نحتفل بها اليوم هي فرصة لاستذكار أمجاد هذا الوطن، وجهود رجاله المخلصين وتضحياتهم، منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون، حتى هذا العهد الزاهر الذي ننعم به اليوم في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وهذا اليوم يجعلنا نستحضر الإرث الكبير لدولتنا العظيمة ".

وأضاف:" هذا اليوم يؤرخ لمرحلة مهمة من مسيرة هذا الوطن، ستبقى راسخة في أذهان الأجيال المتعاقبة، ويجعلنا في كل عام نتذكر الإنجازات التي تحققت في مختلف المجالات التنموية، وعززت مكانة بلادنا على المستويين الإقليمي والدولي "، مشيداً بالنقلات النوعية التي تشهدها الدولة السعودية خلال هذا العهد الزاهر في مختلف المجالات.

وأكد "الخريف" أن المتتبع لنهضة هذا الوطن يدرك حجم الجهود الذي تبذلها القيادة الحكيمة وجميع قطاعات الحكومة، من أجل المضي قدمًا نحو المستقبل، بما يحقق الرفاه لهذا الوطن، ولشعبه الكريم.