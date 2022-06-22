وزير الصناعة يبدأ زيارة رسمية للمملكة المتحدة

والتقى خلال زيارته، التي يرافقه فيها عدد من رؤساء جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية، بالأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة.