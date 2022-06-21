وزير الصناعة يزور منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في فيينا

وتخلل اللقاء التأكيد على حرص المملكة على الاستعانة بخبراء من داخل المنظمة أو خارجها وبالتنسيق مع "اليونيدو" في تطوير قطاع الصناعة محليًا، وبناء الشراكات الصناعية دوليًا.