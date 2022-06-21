وزير الصناعة يزور منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في فيينا

زار وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، يرافقه نائب الوزير المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، وعدد من منسوبي الوزارة؛ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" بمدينة فيينا في جمهورية النمسا.
وعُقد، خلال الزيارة، ورشة عمل ناقشت فرص تعزيز التعاون والاستفادة من خبرات المنظمة في تطور القطاع الصناعي بما يسهم في التنمية الصناعية الشاملة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
والتقى "الخريف"، خلال زيارته لمقر منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية؛ المدير العام "لليونيدو" غيرد مولر، وعقدا اجتماعاً ناقشا خلاله أهم فرص التعاون والمواضيع المشتركة.
وتخلل اللقاء التأكيد على حرص المملكة على الاستعانة بخبراء من داخل المنظمة أو خارجها وبالتنسيق مع "اليونيدو" في تطوير قطاع الصناعة محليًا، وبناء الشراكات الصناعية دوليًا.
وناقش الاجتماع الفرص الواعدة للاستثمارات النوعية في قطاع الصناعة في المملكة.