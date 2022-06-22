وزير الصناعة يلتقي نظيره البريطاني ويستعرض أبرز الفرص الاستثمارية

ونُوقِشت خلال اللقاء الذي حضره عدد من رؤساء قطاعات منظومة الصناعة والتعدين، الموضوعات المشتركة بين البلدين، والفرص الاستثمارية في قطاعَي الصناعة والتعدين، والتأكيد على استمرار التعاون في العلاقات بين البلدين، حيث يبلغ إجمالي صادرات المملكة غير النفطية للمملكة المتحدة 1.53 مليار ريال، فيما يبلغ إجمالي وارداتها غير النفطية للمملكة المتحدة 10.50 مليارات ريال.