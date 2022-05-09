وزير الطاقة: الفجوة بين أسعار الخام والوقود نحو 60 % أحياناً

أعلن وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الإثنين، أن الفجوة بين أسعار النفط الخام وأسعار وقود الطائرات والديزل والبنزين تبلغ نحو 60 % في بعض الحالات؛ بسبب نقص طاقة التكرير.