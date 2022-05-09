وزير الطاقة: الفجوة بين أسعار الخام والوقود نحو 60 % أحياناً

أعلن وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الإثنين، أن الفجوة بين أسعار النفط الخام وأسعار وقود الطائرات والديزل والبنزين تبلغ نحو 60 % في بعض الحالات؛ بسبب نقص طاقة التكرير.
وقال الوزير: الانبعاثات الكربونية لقطاع الطيران لا تتجاوز 2 % والطاقة العمود الأساسي لصناعة قطاع الطيران.
وتحدث الأمير عبدالعزيز عن ابتكار نوع جديد من الوقود يحقق الاستدامة في القطاع، داعياً شركات الطيران إلى إنتاج محركات أقل انبعاثاً للكربون.
جاء ذلك خلال مشاركته في "مؤتمر مستقبل الطيران" بالرياض اليوم.
وكان وزير النقل والخدمات اللوجيستية المهندس صالح الجاسر، قد افتتح اليوم أعمال "مؤتمر مستقبل الطيران" الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني على مدى ثلاثة أيام، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
ويعد المؤتمر حدثاً دولياً نوعياً وفريداً في قطاع الطيران المدني؛ كونه يشكل فرصة سانحة لتبادل المعارف والأفكار والوقوف على أفضل التجارب والممارسات، لمواكبة التطورات المتسارعة في سوق الطيران، كما يشكل رافداً من روافد تحقيق المستهدفات الوطنية في تنمية الموارد والقدرات.