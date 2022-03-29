وزير الطاقة: المنطقة تواجه مخاطر متعددة.. وبيان المملكة بخصوص أمن الإمدادات كان واضحاً

أكّد وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن بيان المملكة الأسبوع الماضي، كان واضحاً بخصوص عدم تحمُّلها مسؤولية أمن الإمدادات، لافتاً إلى أن المنطقة تواجه مخاطر متعددة.
وأضاف خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات 2022، وضمن جلسة بعنوان: "هل العالم مستعد لمرحلة ما بعد النفط؟": "نعمل بشكل جماعي لضمان أمن الطاقة"، مشيراً إلى أن دول الخليج نفّذت المطلوب منها في تلك المسألة، لكن ينبغي للآخرين الوفاء بتعهداتهم".
وتابع: لولا "أوبك" لما كنا نحتفل بسوق مستدامة للطاقة رغم التقلبات، ونحن نترك السياسة خارج مبنى "أوبك بلس"، وإلا لن نتعامل مع خلافاتنا.