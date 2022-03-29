وزير الطاقة: المنطقة تواجه مخاطر متعددة.. وبيان المملكة بخصوص أمن الإمدادات كان واضحاً

أكّد وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن بيان المملكة الأسبوع الماضي، كان واضحاً بخصوص عدم تحمُّلها مسؤولية أمن الإمدادات، لافتاً إلى أن المنطقة تواجه مخاطر متعددة.