وزير الطاقة: لدينا برنامج توطين وندعم المنشآت الصغيرة.. لا نرغب في فشلهم

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إن قطاع الطاقة بالمملكة يعمل لتقليل انبعاثات الكربون في الشرق الأوسط، ولا يبحث عن الدعم؛ بل عن العمل التشاركي لإيجاد تقنيات تسهّل الأمور.
وأضاف الأمير عبدالعزيز، لدينا برنامج توطين ونقدّم دعماً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث لا نرغب في فشلهم وخروجهم من المجال.
جاءت تصريحات وزير الطاقة خلال فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال (GEC) التي انطلقت اليوم في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات وفندق الريتزكارلتون بالرياض، الذي تنظّمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال (GEN) تحت شعار "نعيد - نبتكر - نُجدد".
يأتي المؤتمر تحت رعاية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ويناقش المؤتمر، الذي تستمر فعالياته حتى يوم الأربعاء 30 مارس 2022، بحضور رواد أعمال ومستثمرين وخبراء وصناع قرار من 180 دولة، عدداً من المواضيع الهادفة إلى بناء نظام عالمي موحد لريادة الأعمال، ومساعدة رواد الأعمال على استدامة أعمالهم وتوسعها في جميع أنحاء العالم، ومعرفة التوجهات العالمية الجديدة للعمل الريادي في مرحلة ما بعد الجائحة، خلال أكثر من 100 جلسة نقاش ثرية يشارك فيها أكثر من 150 متحدثاً.