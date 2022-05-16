وزير الطاقة يدشن مركز جنرال إلكتريك للتميُّز في خفض انبعاثات الكربون

ويأتي إطلاق مركز جنرال إلكتريك للتميز في إزالة الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع مجموعة المبادرات التي تم إطلاقها اليوم، امتدادًا لسلسلة من الجهود التي قامت بها الشركة في السعودية، بما يدعم تعاونها مع شركائها وعملائها لتسريع وتيرة تحوُّل قطاع الطاقة في السعودية نحو نموذج أكثر استدامة وموثوقية، مع الاحتفاظ بتكلفة مقبولة ومجدية اقتصاديًّا، وفق نموذج يواكب متطلبات المستقبل، والحرص على تطوير حلول مبتكرة، تلبي احتياجات القطاع، ثم إطلاقها من السعودية إلى العالم.