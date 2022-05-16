وزير الطاقة يدشن مركز جنرال إلكتريك للتميُّز في خفض انبعاثات الكربون

دشَّن وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم مركز شركة جنرال إلكتريك للتميز في خفض انبعاثات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في منتدى عُقد اليوم بعنوان "دعم قطاع الطاقة في السعودية" في مجمع الصناعة والتقنية، التابع لشركة "جنرال إلكتريك" بالدمام.
ورعى وزير الطاقة احتفال الشركة بمناسبة مرور عشرة أعوام على انطلاق أعمال مجمع الصناعة وتقنيات الطاقة في الدمام، وأكثر من خمسة أعوام على تأسيس "جنرال إلكتريك السعودية للتوربينات المتقدمة"، المشروع المشترك بين الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية "دسر" وشركة "جنرال إلكتريك". كما رعى سموه توقيع الشركة مذكرات تفاهم رئيسة في إطار حزمة من المبادرات دعمًا للأهداف الاستراتيجية لرؤية السعودية 2030، ومساعيها لتحقيق الحياد الصفري في عام 2060م.
وتدعم شركة "جنرال إلكتريك" تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة في السعودية منذ أكثر من 90 عامًا، وأسَّست قبل ما يزيد على عشرة أعوام مجمع الصناعة وتقنيات الطاقة في الدمام تماشيًا مع خطط النمو الطموحة في السعودية.
ويأتي إطلاق مركز جنرال إلكتريك للتميز في إزالة الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع مجموعة المبادرات التي تم إطلاقها اليوم، امتدادًا لسلسلة من الجهود التي قامت بها الشركة في السعودية، بما يدعم تعاونها مع شركائها وعملائها لتسريع وتيرة تحوُّل قطاع الطاقة في السعودية نحو نموذج أكثر استدامة وموثوقية، مع الاحتفاظ بتكلفة مقبولة ومجدية اقتصاديًّا، وفق نموذج يواكب متطلبات المستقبل، والحرص على تطوير حلول مبتكرة، تلبي احتياجات القطاع، ثم إطلاقها من السعودية إلى العالم.
وشملت قائمة المبادرات التي أعلنتها "جنرال إلكتريك" خلال المنتدى توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع كل من شركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة "دسر"، إضافة إلى التعاون في مجالات البحث والتطوير مع الشركة السعودية للكهرباء. كما أعلنت "جنرال إلكتريك" في المنتدى فوزها بعقد من "سامسونج سي آند تي" لتوريد توربينات غازية.