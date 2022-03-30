وزير الطاقة يزور الجبيل الصناعية ويطلع على خطوط إنتاج البتروكيماويات

وشاهد عرضًا مرئيًّا، يحكي قصة إنشاء مدينة الجبيل الصناعية، وأبرز التحديات التي واجهتها، والنهضة الصناعية التي شهدتها منذ نشأتها حتى الآن، ثم استمع إلى شرح مفصَّل حول مجسم المركز الاقتصادي الجديد بمدينة الجبيل الصناعية، الذي يقع في خليج مردومة في قلب المنطقة السكنية بالمدينة، بمساحة إجمالية تقدر بـ(275) هكتارًا، ويحتوي على جامعة جديدة من الجهة الجنوبية. ويشمل المركز مساحات تجارية، وكذلك أكثر من (10.000) وحدة سكنية مختلفة التصاميم والأحجام، رُوعي في إنشائها استخدام أرقى المعايير الهندسية والإنشائية؛ وهو ما يدعم تحوُّله إلى مركز للأعمال والاستثمار والتسوق والترفيه.