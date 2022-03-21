وزير الطاقة يوقِّع مع وزير النفط الكويتي محضراً لتطوير حقل الدرة المغمور

ومن المتوقع أن يُؤدي تطوير حقل الدرة إلى إنتاج مليار قدم مكعبة قياسيةٍ من الغاز الطبيعي يومياً، بالإضافة إلى إنتاج 84 ألف برميل من المكثفات يومياً، وسيتم تقسيم الإنتاج بالتساوي بين الشريكين، استناداً إلى خيار "الفصل البحري"، بحيث يجري فصل حصة كل من الشريكين في البحر، ومن هناك تُرسل حصة شركة أرامكو لأعمال الخليج من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافق الشركة في الخفجي، فيما تُرسل حصة الشركة الكويتية لنفط الخليج من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافقها في الزّور.