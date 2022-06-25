وزير الطيران المدني في بنجلاديش: "طريق مكة" سهلت الإجراءات على الحجاج

ورفع شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على هذه المبادرة القيمة التي تقدم للحجاج أرقى الخدمات، وذلك من خلال إنهاء إجراءات دخولهم للمملكة، حيث يتم استقبالهم عند وصولهم في الصالة الخاصة بالمبادرة ونقلهم لمقار إقامتهم دون الحاجة للانتظار بالمطار.