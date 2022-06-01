وزير العدل لرؤساء محاكم الأحوال الشخصية: دور القاضي تطبيق النص النظامي على الواقعة المتنازع عليها

وأكد خلال لقائه رؤساء محاكم الأحوال الشخصية بحضور نائبه الدكتور نجم الزيد، اليوم؛ أن المحاكم عمومًا شهدت الفترة الماضية تطويرات عديدة؛ أهمها التطور الموضوعي والإجرائي، مشيرًا إلى أن قضايا الأحوال الشخصية لها طبيعة مختلفة تقتضي مراعاة المعايير الاجتماعية، والنظر في آثار الحكم على أفراد الأسرة، مشددًا على رؤساء المحاكم بضرورة دراسة مواد النظام، والتقيد التام بتطبيق نصوصه وأحكامه.