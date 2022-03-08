وزير العدل: نظام الأحوال الشخصية سيعزِّز من استقرار الأحكام القضائية والتنبؤ بها ويحد من تباينها

رفع معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -؛ بمناسبة الموافقة على نظام الأحوال الشخصية الذي سبق أن أُعلنه سمو ولي العهد – حفظه الله – ضمن منظومة التشريعات المتخصصة التي تهدف إلى الحفاظ على الحقوق، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وحماية حقوق الإنسان.