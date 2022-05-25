وزير العدل يدشن مركز تهيئة الدعاوى لرفع جودة الحكم القضائي ورضا المستفيدين

دشن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في الرياض اليوم، مركز تهيئة الدعاوى الذي يعمل على تقديم خدمة الإسناد القضائي للدوائر القضائية، ورفع جاهزية ملف القضية، مما يسهم في تحسين جودة مخرجات الدوائر القضائية وسرعة إنهاء القضية.