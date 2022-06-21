وزير الكهرباء المصري: زيارة ولي العهد للقاهرة تفتح آفاقاً طموحة للتعاون

وأشار الدكتور شاكر، في تصريح بمناسبة زيارة سموه، إلى زيادة حجم التعاون مع المملكة عبر مشروعات تنموية طموحة تخدم الشعبين وتكون دائماً ركيزة مهمة للتعاون العربي والإقليمي، مشدداً على أن الطاقة من أهم دعائم التنمية، سواء كان التعاون في مجال الربط الكهربائي أو مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة أو تحلية مياه البحر أو الهيدروجين الأخضر.