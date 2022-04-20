"وزير المالية" يترأس وفد المملكة باجتماعات الربيع لـ"صندوق النقد" و"البنك" الدولييْن

وتَضَمّن جدول أعمال لجنة التنمية، استعراضَ المشهد التنموي العالمي، بما في ذلك تأثير الأزمة الأوكرانية على جهود التنمية العالمية، إلى جانب مناقشة العمل القائم لمعالجة مَواطن الضعف في ديون الدول ذات الدخل المنخفض بالتركيز على تنفيذ الإطار المشترك لمجموعة العشرين لمعالجة الديون، كما ستتم مناقشة موضوع الرقمنة ودورها في دعم التنمية المستدامة، بالاستفادة من الدروس المكتسبة خلال مرحلة مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).