وزير الموارد البشرية يُلقي الكلمة الخليجية المشتركة لمؤتمر العمل الدولي بجنيف

وتحدَّث وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أهمية الحماية الاجتماعية في أي عملية لتعزيز الإنتاجية في هياكل اقتصاد الدول الأقل نموًّا، ولاسيما بعد آثار جائحة كوفيد-19. مؤكدًا اتخاذ دول مجلس التعاون الخليجي خطوات عدة لتطوير اقتصاداتها، وتنفيذ خطط وبرامج التعافي من آثار الجائحة؛ إذ أثبتت تلك الخطوات والبرامج نجاحها في الوصول إلى التعافي الاقتصادي سريعًا، بما يدعم استقرار أسواق العمل، وضمان حقوق القوى العاملة، وحمايتها من خسارة الوظائف، بل العمل على إيجاد فرص وظيفية لائقة. مضيفًا بأن دول المجلس قامت بخطوات وبرامج عدة لتعزيز التعاون، ودعم التنمية المستدامة في الدول الأقل نموًّا، وتحقيق شراكات استراتيجية مستدامة.