"وزير النقل القطري": بَدْء العمل في دراسة مشروع قطار السعودية وقطر

كشف وزير النقل القطري جاسم بن سيف السليطي في مقابلة مع صحيفة "الراية" القطرية أن العمل قد بدأ بالفعل في دراسة مشروع السكك الحديدية بين المملكة العربية السعودية وقطر.

وتفصيلاً، قال "السليطي" إن هذا المشروع سيكون جزءًا رئيسيًّا من مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي لنقل الركاب والبضائع، مشيرًا إلى أن وزارة النقل القطرية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، استكملت الأعمال اللازمة للبدء في دراسة المشروع، وتحديد مسار الربط، وإعداد التصاميم الهندسية التفصيلية وكراسات طرح المشروع للدراسة، وتحديث الجدول الزمني وخطة العمل.

ومن المتوقع طرح كراسة دراسة المشروع بين البلدين خلال العام الجاري، آخذين بالاعتبار الاستفادة من أحدث التقنيات المستخدمة لقطارات نقل الركاب، منها القطارات المغناطيسية، والكهربائية، والهيبرلووب.. وغيرها.

ويتم العمل على مشروع "نظام" موحد للنقل البري بين دول المجلس لتيسير وتسهيل حركة عبور الركاب والبضائع بين الدول الأعضاء عبر المنافذ البرية، وذلك من خلال توحيد الإجراءات والتشريعات ذات العلاقة.