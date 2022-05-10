وزير النقل: "مؤتمر مستقبل الطيران" مهّد الطريق لحقبة ذهبية.. وسينظمُ في المملكة كل عامين

أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن مؤتمر مستقبل الطيران المنعقد بالرياض بتنظيم من الهيئة العامة للطيران المدني قد مهَّد الطريق لحقبة ذهبية للطيران الدولي، وسيقام كل عامين في المملكة؛ لأنه أسَّسَ رؤية واضحة للمستقبل لرفع ثقة المسافرين لمعالجة التحديات الخاصة بذلك القطاع، ولتمكين النمو، ولكي نكون رائدين ويكون قطاعنا عالميًّا، مقدمًا شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- اللذين مكَّنا المملكة من استضافة هذا الحدث الدولي، وإظهاره بالمظهر اللائق.