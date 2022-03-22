وزير النقل والخدمات اللوجستية: لا نية قريبة لتحصيل رسوم على الطرق حاليا ولكن "ممكن بعدين"

أكّد وزير النقل المهندس صالح الجاسر، أنه لا نيّة قريبة لفرض رسومٍ على الطرق، لكن من الممكن أن تطبّق بعدين، مبيناً أن معظم دول العالم تطبّق هذه الرسوم بهدف رفع مستوى الجودة والصيانة في الطرق.
وتوقّع الجاسر؛ خلال لقائه في برنامج "في الصورة"، تشغيل أول خطوط "مترو الرياض" نهاية هذا العام، على أن يستكمل تشغيل باقي الخطوط بالكامل قبل نهاية العام المقبل.
وأشار إلى أن هناك مطاراً جديداً ضخماً في الرياض يضم صالات ومدرجات جديدة، مبيناً أنه من المتوقع أن يبدأ الناقل الجديد أولى رحلاته خلال 3 سنوات.
وأضاف، أن هناك تحديات فنية تعيق تنفيذ الجسر الذي يربط المملكة بمصر في المرحلة القريبة، حيث تجاوزت عمق البحر في هذه المنطقة 300 متر، إضافة إلى كثرة الشعاب المرجانية، مشيراً إلى أن المشروع مؤجل ولم يتم إلغاؤه.
ولفت إلى أن قطار "سار" يصل اليوم إلى الأردن ومناطق قريبة من الحدود العراقية، موضحاً أنه عند استقرار العراق وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، سيكون من السهل مد الخط ولن يكون مكلفاً.