وزير النقل والخدمات اللوجستية: لا نية قريبة لتحصيل رسوم على الطرق حاليا ولكن "ممكن بعدين"

وأضاف، أن هناك تحديات فنية تعيق تنفيذ الجسر الذي يربط المملكة بمصر في المرحلة القريبة، حيث تجاوزت عمق البحر في هذه المنطقة 300 متر، إضافة إلى كثرة الشعاب المرجانية، مشيراً إلى أن المشروع مؤجل ولم يتم إلغاؤه.