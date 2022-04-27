وزير النقل يتفقّد حركة السفر ومرافق مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

ويتميز المطار بأنه يضم رابع أكبر صالة للركاب في العالم وهي صالة الحجاج، التي تبلغ مساحتها 510.000 متر مكعب، كما صُنّف المطار مؤخرًا ضمن أفضل 50 مطارًا في العالم وفقًا لنتائج تقييم (سكاي تراكس العالمية) المعنية بتقييم شركات الطيران والمطارات في العالم.