وزير النقل يتفقّد حركة السفر ومرافق مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

تفقّد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أمس، عبر زيارة لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة؛ التجهيزات الحديثة والأعمال التي تم إنجازها في مرافق المطار، كما وقف على انسيابية حركة السفر وسير العمل وفق الخطط التشغيلية المعتمدة.
ووجّه بتكثيف الجهود وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين والمعتمرين والزوار، تحقيقًا للمستهدفات الطموحة في الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030.
ونوّه "الجاسر" بجهود جميع العاملين في قطاعات المطار للعمل على التنسيق الرفيع والمشترك لتسهيل حركة السفر والقدوم، حيث تشهد حركة المسافرين نموًا متسارعًا خلال شهر رمضان المبارك من مختلف أنحاء العالم.
يُذكر أن مطار الملك عبدالعزيز بجدة يتّسم عبر مرافقه الحديثة بالتجهيزات المتقدمة بوصفه محورًا عالميًا في تحقيق المرونة التشغيلية وارتباطه بشبكة المطارات الدولية في العالم، وحركة النقل الجوي الدولي والداخلي، كما يعد من أهم مطارات المملكة لكونه البوابة الجوية لمكة المكرمة.
ويتميز المطار بأنه يضم رابع أكبر صالة للركاب في العالم وهي صالة الحجاج، التي تبلغ مساحتها 510.000 متر مكعب، كما صُنّف المطار مؤخرًا ضمن أفضل 50 مطارًا في العالم وفقًا لنتائج تقييم (سكاي تراكس العالمية) المعنية بتقييم شركات الطيران والمطارات في العالم.