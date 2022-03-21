وزير النقل يرعى افتتاح ورشة عمل كود الطرق السعودي

ويأتي مشروع كود الطرق السعودي توحيداً للمواصفات الفنية والتشغيلية لجميع القطاعات، ويسعى إلى تحقيق أفضل مستويات السلامة والأمان، والجودة، والكفاءة الاقتصادية، والبيئة، والاستدامة من خلال العديد من المجالات أهمها: التخطيط، التصميم، التنفيذ، وصيانة الطرق واضعين سلامة مستخدم الطريق كأحد أولى وأهم المرتكزات في هذا المشروع، حيث يعد باستخدام أحدث الأدلة الفنية والمواصفات العامة لإنشاء الطرق والجسور، إضافةً إلى الإرشادات والرسومات والإجراءات وقوائم التدقيق والحوكمة لتفعيل الكود واشتراطاته على جميع شبكات الطرق التابعة للجهات الشريكة.