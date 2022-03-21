وزير النقل يرعى افتتاح ورشة عمل كود الطرق السعودي

رعى وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم، افتتاح ورشة عمل "مشروع كود الطرق السعودي" أحد مشاريع مبادرة تحسين تكلفة دورة حياة الطرق وتحسين الأداء، ضمن برامج رؤية السعودية 2030، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجهات المشاركة في إعداد وتطوير الكود.
وتستعرض الورشة النتائج المحققة ومناقشتها مع جميع الشركاء في المشروع، وحصر وتقييم المواصفات العامة والأدلة الفنية الخاصة بتصميم الطرق والجسور والأنفاق، المقارنة مع أفضل الممارسات العالمية لتحديد أوجه القصور فيها، تحديد المجالات التي يلزم تحسينها وتحديثها في المشروع.
وناقشت كذلك الركائز الأساسية لكود الطرق السعودي والتي تمثل: التخطيط، وتصميم الطرق، ورصف الطرق، والجسور والأنفاق، وهندسة المرور وسلامة الطرق، والاعتبارات البيئية للطرق، والمركبات ذاتية القيادة.
ويأتي مشروع كود الطرق السعودي توحيداً للمواصفات الفنية والتشغيلية لجميع القطاعات، ويسعى إلى تحقيق أفضل مستويات السلامة والأمان، والجودة، والكفاءة الاقتصادية، والبيئة، والاستدامة من خلال العديد من المجالات أهمها: التخطيط، التصميم، التنفيذ، وصيانة الطرق واضعين سلامة مستخدم الطريق كأحد أولى وأهم المرتكزات في هذا المشروع، حيث يعد باستخدام أحدث الأدلة الفنية والمواصفات العامة لإنشاء الطرق والجسور، إضافةً إلى الإرشادات والرسومات والإجراءات وقوائم التدقيق والحوكمة لتفعيل الكود واشتراطاته على جميع شبكات الطرق التابعة للجهات الشريكة.
جدير بالذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية كلفت المركز الوطني لسلامة الطرق بإعداد وتطوير كود طرق وطني بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة ليكون مرجعًا فنيًا للجهات المسؤولة عن الطرق بجميع مستوياتها؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الهادفة للوصول للمركز السادس عالميًا في جودة الطرق.