وزير النقل يشير إلى إمكانية إنشاء مطار في جزر فرسان

وتتميز جزر فرسان بأنها بكر لم تفسدها يد بشر، وهي تشكل أرخبيلًا محميًّا من الجزر والجزر المرجانية، وتحتوي المحمية على أكثر من 230 نوعًا من الأسماك، وهي تتميز باحتوائها على العديد من الأحياء الفطرية المهددة بالانقراض، كالسلحفاة الخضراء، والسلحفاة صقرية المنقار، وعرائس البحر، والدلافين، وبعض أنواع الحيتان، وأسماك القرش.