وزير النقل يلتقي المواطنين في الجوف ويستمع لهم

الْتقى وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وقيادات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بعدد من المواطنين بمنطقة الجوف؛ وذلك ضمن زيارته للمنطقة وتدشينه عددًا من المشروعات التنموية بها.
وبحث "الجاسر" مع المواطنين أهم التحديات التي تواجههم؛ سعيًا للارتقاء بمستوى العمل وتقديم خدمات نقل فعالة وذات جودة نوعية للمستفيدين كافة؛ لافتًا إلى أن أبواب الوزارة وفروعها في جميع المناطق، مفتوحة أمام الجميع للاستماع إلى مرئياتهم وتطلعاتهم بشكل مباشر.
ويأتي هذا اللقاء ضمن حرص قيادات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، على تذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه المستفيدين من خدمات المنظومة في مناطق المملكة كافة، ووضع الحلول المناسبة لها، والأنشطة التي يحرص على القيام بها خلال جولاته الميدانية؛ بهدف التواصل المباشر مع الأهالي، والاستماع لجميع التحديات التي تواجههم، وتبنّي المقترحات الهادفة التي تصب في خدمة الوطن والمواطن، تعزيزًا لكفاءة مرافق ومشروعات النقل، وجودة التشغيل والأداء بما يكفل تقديم خدمات فعالة ومستدامة للمستفيدين؛ تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.