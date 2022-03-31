وزير النقل يلتقي المواطنين في الجوف ويستمع لهم

ويأتي هذا اللقاء ضمن حرص قيادات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، على تذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه المستفيدين من خدمات المنظومة في مناطق المملكة كافة، ووضع الحلول المناسبة لها، والأنشطة التي يحرص على القيام بها خلال جولاته الميدانية؛ بهدف التواصل المباشر مع الأهالي، والاستماع لجميع التحديات التي تواجههم، وتبنّي المقترحات الهادفة التي تصب في خدمة الوطن والمواطن، تعزيزًا لكفاءة مرافق ومشروعات النقل، وجودة التشغيل والأداء بما يكفل تقديم خدمات فعالة ومستدامة للمستفيدين؛ تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.