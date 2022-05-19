وزير مالديفي مستنكراً "مقاطع مشهورة السناب": نطالب سفارة المملكة بالقيام بدورها

استنكر وزير الدولة للشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف، إلياس جمال الوادوي، المقاطع المُسيئة التي تم تداولها من إحدى مشهورات السناب لدى تواجدها في إحدى الجزر المالديفية؛ مشيرًا إلى أن تلك تصرفاتٌ فردية لا تمثل الشعب السعودي الوفي الذي تربطه بالمالديف علاقات متميزة وصَفَها بعلاقات الروح بالجسد.
جاء ذلك في تغريدة لـ"الوادوي"، عبر حسابه بمنصة "تويتر"، جاء فيها: "نستنكر المقاطع المسيئة من إحدى مشهورات السناب السعوديات لـ#المالديف وشعبها، والتي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، ونطالب السفارة السعودية في المالديف، بالقيام بدورها وفق القانون".
وأضاف الوزير: "علاقاتنا مع المملكة وقيادتها هي علاقة الروح بالجسد، وهذه التصرفات فرديةٌ ولا تمثل المملكة وشعبها الأوفياء".