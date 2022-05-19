وزير مالديفي مستنكراً "مقاطع مشهورة السناب": نطالب سفارة المملكة بالقيام بدورها

استنكر وزير الدولة للشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف، إلياس جمال الوادوي، المقاطع المُسيئة التي تم تداولها من إحدى مشهورات السناب لدى تواجدها في إحدى الجزر المالديفية؛ مشيرًا إلى أن تلك تصرفاتٌ فردية لا تمثل الشعب السعودي الوفي الذي تربطه بالمالديف علاقات متميزة وصَفَها بعلاقات الروح بالجسد.