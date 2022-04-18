وسط أجواء روحانية.. انطلاق قافلة أبناء الشهداء من المسجد النبوي

انطلق من رحاب المسجد النبوي الشريف، برنامج قافلة أبناء الشهداء في نسختها الخامسة تحت شعار "شهداؤنا في ذاكرتنا"، بالتنسيق مع الأمين العام لجمعية تكافل الخيرية الدكتور عبدالمحسن الحربي الشريك الاستراتيجي للقافلة.
بدأ البرنامج باستقبال أسر الشهداء في المسجد النبوي الشريف بالتعاون مع رئاسة الحرمين الشريفين ومكتب وفاء لرعاية أبناء الشهداء ومنسوبي التعليم المتوفين، وكان في استقبال الأسر مساعد الرئيس العام للشؤون النسائية في المسجد النبوي الدكتورة فاطمة بنت عبدالعزيز التويجري، ونخبة من القيادات النسائية، حيث تم تجهيز سفرة الإفطار لأسر الشهداء.
وتم توزيع وجبات إفطار صائم صدقة عن الشهداء شارك في توزيعها أسر الشهداء، وسط أجواء روحانية؛ حيث كرمت رئيسة اللجنة العليا للقافلة الأميرة هند بنت عبدالرحمن آل سعود أسر الشهداء المشاركين بحضور نائبة المدير العام ورئيسة لجنة الأسر في القافلة البندري السمحان ومنسوبي التعليم والفريق التطوعي.
عقب ذلك، توجّه أبناء وأسر الشهداء إلى خيمة إفطار صائم بجوار المسجد النبوي الشريف، ضمن مبادرة "خير المدينة" بإشراف إمارة المدينة المنورة ومجلس الجمعيات الخيرية.
في غضون ذلك، شارك أبناء الشهداء في توزيع الوجبات عن آبائهم إضافة للإفطار الجماعي مع عدد من الجهات المشاركة بمشاركة المستشار ووكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والميدانية ومدير عام مكتب الرئيس العام بالوكالة عبدالعزيز الأيوبي، وعضو مجلس إدارة جمعية تكافل لرعاية الأيتام نائب المشرف العام على الخيام الرمضانية الدكتور نافع محمد المزيني.