وسط أجواء روحانية.. انطلاق قافلة أبناء الشهداء من المسجد النبوي

في غضون ذلك، شارك أبناء الشهداء في توزيع الوجبات عن آبائهم إضافة للإفطار الجماعي مع عدد من الجهات المشاركة بمشاركة المستشار ووكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والميدانية ومدير عام مكتب الرئيس العام بالوكالة عبدالعزيز الأيوبي، وعضو مجلس إدارة جمعية تكافل لرعاية الأيتام نائب المشرف العام على الخيام الرمضانية الدكتور نافع محمد المزيني.