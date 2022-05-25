"وسط جدة" توكل أعمال البنية التحتية لمشروع ما بين قصر السلام و"التحلية" لشركة "قادة البناء"

يتوقع أن تبدأ شركة "قادة البناء الحديث" في الأعمال الإنشائية والبنية التحتية والأعمال البحرية للمشروع الواقع ما بين قصر السلام ومحطة التحلية بمدينة جدة، وذلك عقب توقيعها عقدًا مع شركة "وسط جدة للتطوير" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة؛ حيث يعد موقعًا استراتيجيًّا يشتمل على إزالة 400 مبنى قائم كمرحلة أولى، وتحويل مسار خدمات البنية التحتية.
وذكرت شركة جدة للتطوير عبر حسابها في "تويتر"، أن العقد يشمل التمديدات الأرضية الكهربائية وأعمال مواسير الصرف الصحي وتغذية المياه بإجمالي 6.5 كلم طولي، إضافة إلى أعمال الاستصلاح والحفر البحري، ثم الردم بناتج الحفر، والذي تقدر كمياته بأربعة ملايين متر مکعب، ومن ثم أعمال استصلاح وتحسين خواص التربة، وتهيئتها لأعمال البناء المتوقعة باستخدام أفضل التقنيات الهندسية، وذلك بمساحة إجمالية 1.5 مليون متر مسطح، وإنشاء الأرصفة البحرية ومراسي اليخوت بطول 2.5 كلم والأرصفة العائمة داخل المارينا.
وأشارت الشركة إلى أنها سوف تتولى بناء أعمال أرصفة الواجهة البحرية بطول 1.5 كلم، وكذلك أعمال إعادة تهيئة الشواطئ الرملية العامة والخاصة.
ويأتي العقد الذي وقعه كل من المهندس أحمد بن عبدالعزيز السليم الرئيس التنفيذي لشركة وسط جدة، ومحمد بن لادن مالك شركة قادة البناء الحديث المحدودة، تمهيدًا للبدء في الأعمال الإنشائية للمشروع الذي يشغل موقعًا استراتيجيًّا في قلب مدينة جدة، ما بين قصر السلام ومحطة تحلية المياه المالحة.