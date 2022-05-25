"وسط جدة" توكل أعمال البنية التحتية لمشروع ما بين قصر السلام و"التحلية" لشركة "قادة البناء"

وذكرت شركة جدة للتطوير عبر حسابها في "تويتر"، أن العقد يشمل التمديدات الأرضية الكهربائية وأعمال مواسير الصرف الصحي وتغذية المياه بإجمالي 6.5 كلم طولي، إضافة إلى أعمال الاستصلاح والحفر البحري، ثم الردم بناتج الحفر، والذي تقدر كمياته بأربعة ملايين متر مکعب، ومن ثم أعمال استصلاح وتحسين خواص التربة، وتهيئتها لأعمال البناء المتوقعة باستخدام أفضل التقنيات الهندسية، وذلك بمساحة إجمالية 1.5 مليون متر مسطح، وإنشاء الأرصفة البحرية ومراسي اليخوت بطول 2.5 كلم والأرصفة العائمة داخل المارينا.