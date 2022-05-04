وسط حضور 100 ألف.. مسيرة "الشداد" تطوف البوليفارد وتجذب الزوّار

وكانت العروض قد انطلقت منذ اليوم الأوّل بالاستقبال في منطقة سكوير2 في بيت الشعر ثم أستديو التصوير الفوري بالزي التراثي الذي وجد إقبالاً من الأطفال وركن كأس "الشداد" والمعرض المفتوح، وشاهد الجميع مجسّمات الإبل في الممّرات.